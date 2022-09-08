عن عمر ناهز 96 عاماً وحكم بلغ الـ 70.. وفاة الملكة إليزابيث الثانية اليوم، وتشارلز يخلفها على عرش بريطانيا

الضفة تقاتل.. العدو يعتقل مساء اليوم الخميس شابًا مسلحاً من نابلس وهو في يافا متوجهاً لتنفيذ عملية بتل أبيب/ فيديو
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