استشهاد شاب هاجم جندياً قرب رام الله فجر اليوم الخميس، واطلاق نار على قوات العدو لدى مداهمة نابلس وجنين/ فيديو
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جرينتش+2 09:27
استشهاد شاب هاجم جندياً قرب رام الله فجر اليوم الخميس، واطلاق نار على قوات العدو لدى مداهمة نابلس وجنين/ فيديو
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