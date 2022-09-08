ارتفاع متدرج على درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا وبعده

يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم الخميس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، غرب عمان 31 – 18، المرتفعات الشمالية 29 – 17، مرتفعات الشراه 28 – 16، مناطق البادية 37 – 22، مناطق السهول 32 – 21، الأغوار الشمالية 39 – 25، الأغوار الجنوبية 40 – 28، البحر الميت 38 – 27، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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