الضفة تقاتل.. إستشهاد الشاب يونس تايه برصاص العدو خلال مواجهات اليوم الاربعاء بمخيم الفارعة جنوب طوباس/ فيديو
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جرينتش+2 10:31
هل هو تمهيد لمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة؟.. الكشف عن ضبط وثائق نووية سرية شديدة الخطورة في منزل ترامب
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