بوتين: مستحيل عزل روسيا فهي ربحت ولم تخسر في أوكرانيا، بيمنا تعارضت قرارات القيادات الغربية مع مصالح شعوبها
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جرينتش+2 04:47
هل ما زال بالإمكان إنقاذ إسرائيل من صراعاتها الداخلية.. أم انها دخلت فعلياً مرحلة الخراب القريب؟؟
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