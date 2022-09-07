هكذا نسي بيل وهيلاري كلينتون ابنتها تشيلسي في الكرملين/ فيديو

كشفت ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أنه خلال زيارة لروسيا في فترة ولاية بيل كلينتون للرئاسة الأمريكية، أنها تركت ابنتها تشيلسي عن طريق الخطأ في الكرملين.

وقالت هيلاري في رد على سؤال مذيع في إحدى الحصص حول التجربة الأكثر جنونا في رحلتها إلى روسيا، “أخذناها إلى روسيا عندما كنا في زيارة رسمية حين كان بيل رئيسا. وكما تعلم، كان هناك وداع رسمي، وتم اصطحابي أنا وبيل إلى سيارة ليموزين كبيرة للسفر إلى المطار، غير مدركين أننا تركناها. أيمكنك أن تتخيل، أنني تركت طفلي الوحيد في الكرملين”.

تشيلسي ابنة كلينتون، التي كان عليها أن تخمن كيف أجابت والدتها على السؤال، وصفت الحادثة أيضا بأنها تجربة السفر الأكثر جنونا. ومع ذلك، لم تحدد وزيرة الخارجية السابقة كيف تم حل الحادث، ومتى تذكرا ابنتهما.