بوتين: مستحيل عزل روسيا فهي ربحت ولم تخسر في أوكرانيا، بيمنا تعارضت قرارات القيادات الغربية مع مصالح شعوبها
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هكذا نسي بيل وهيلاري كلينتون ابنتها تشيلسي في الكرملين/ فيديو
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