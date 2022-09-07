سبحان مغير الاحوال.. هكذا اصبحت جميلة السينما ميرفت أمين

بوتين: مستحيل عزل روسيا فهي ربحت ولم تخسر في أوكرانيا، بينما تعارضت قرارات القيادات الغربية مع مصالح شعوبها
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