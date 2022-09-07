سبحان مغير الاحوال.. هكذا اصبحت جميلة السينما ميرفت أمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صور واسم الفنانة ميرفت أمين، وذلك بعد ظهورها مساء الاثنين الماضي في عزاء المخرج علي عبدالخالق، في مسجد الحامدية الشاذلية بحي المهندسين في القاهرة.

وقد ظهرت ميرفت أمين، بالصور التي تم تداولها، وهي ترتدي كمامة طبية كنوع من أنواع الوقاية ضد فيروس “كورونا”، وبدت عليها ملامح التقدم في العمر وأمارات الحزن على فقد المخرج على عبدالخالق الذي شاركها في عدد كبير من أعمالها الفنية.

كما شهد العزاء حضور سيمون ومادلين طبر وأحمد بدير ومحمد الصاوي وأشرف زكي والمخرج أشرف فايق وكريم أبوزيد والمخرج عمر عبدالعزيز، بالإضافة إلى تامر عبدالمنعم والأمير أباظة وخالد عبدالجليل ومسعد فودة، وأحمد شاكر.

وتعتبر ميرفت أمين من أجمل والمع الفنانات في مصر والوطن العربي، وسبق ان قدمت عددا كبيرا من الأعمال الدرامية المميزة مع كبار النجوم المصريين والعرب.