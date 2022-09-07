حريق يأتي على عشرات المحلات والبسطات في سوق البالة بإربد

اندلع حريق كبير في سوق البالة بمدينة إربد، فجر اليوم الاربعاء، وأتى على أكثر من 50 محلا وحوالي 100 بسطة للألبسة المستعملة.

وقد شارك أكثر من 50 آلية من الدفاع المدني والأمن العام وبلدية إربد في عملية إطفاء الحريق الذي بدأ الساعة الثالثة فجرا، واستغرقت عمليات الإطفاء حوالي 3 ساعات متواصلة.

وتمت السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره لمئات المحال الأخرى المجاورة، كما تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق، فيما رجح رئيس بلدية إربد الكبرى، نبيل الكوفحي أن يكون سببه استجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة مما تسبب بتماس كهربائي، أو بفعل فاعل.

وأفاد مندوب إذاعة الأمن العام في محافظة اربد، بأن الإحترافية وسرعة الاستجابة من قبل كوادر الدفاع المدني قد ساعدت في منع انتشار الحريق حيث تمت السيطرة عليه بشكل كامل، ونتج عنه أضرار مادية فقط.