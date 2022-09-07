الضفة تقاتل.. إستشهاد الشاب يونس تايه برصاص العدو خلال مواجهات اليوم الاربعاء بمخيم الفارعة جنوب طوباس/ فيديو
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حريق يأتي على عشرات المحلات والبسطات في سوق البالة بإربد
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