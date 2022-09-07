بوتين: مستحيل عزل روسيا فهي ربحت ولم تخسر في أوكرانيا، بيمنا تعارضت قرارات القيادات الغربية مع مصالح شعوبها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تخسر شيئا في المواجهة العالمية مع الولايات المتحدة بسبب الصراع في أوكرانيا، وإنما استفادت في الواقع من خلال وضع نهج سيادي جديد من شأنه أن يعيد لها نفوذها العالمي.

ويشير بوتين بشكل متزايد إلى الصراع في أوكرانيا باعتباره نقطة تحول في التاريخ، حيث تتخلص روسيا أخيرا من الإهانات التي صاحبت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وفي مسعى للتأكيد على ميل روسيا نحو آسيا، قال بوتين أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية إن الغرب يفشل بينما آسيا هي المستقبل.

وفي خطابه الرئيسي، لم يذكر بوتين أوكرانيا إلا عند الإشارة إلى صادرات الحبوب. ولكن عندما سُئل عما إذا كان الصراع تسبب في خسارة، قال بوتين إن روسيا حققت مكاسب.

وأضاف “لم نخسر شيئا ولن نخسر شيئا … وسيتم التخلص من كل ما هو غير ضروري وضار، ومن كل ما يمنعنا من المضي قدما”.

واستطرد بالقول “وفيما يتعلق بما ربحناه، فأستطيع أن أقول إن المكسب الرئيسي كان تعزيز سيادتنا، وهذه هي النتيجة الأساسية لما يحدث الآن … إن هذا سيقوي بلادنا في نهاية المطاف من الداخل”.

وقال بوتين إن الغرب يفشل لأن المحاولة غير المجدية والعدوانية لعزل روسيا بالعقوبات تدمر الاقتصاد العالمي، في وقت تنهض فيه آسيا.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب عملياتها في أوكرانيا. ويقول بوتين إن العقوبات أشبه بإعلان الحرب.

وأوضح بوتين “إنني أتحدث عن حمى عقوبات الغرب، بمحاولته الوقحة والعدوانية لفرض أنماط من السلوك على دول أخرى، لحرمانها من سيادتها وإخضاعها لإرادته”.

وأضاف “أنه في محاولة لمقاومة مجرى التاريخ، تعمل الدول الغربية على تقويض الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الذي تم بناؤه على مدى قرون” مشيرا إلى أن الثقة في اليورو والدولار والإسترليني آخذة في التراجع.

وقال بوتين إن الصين ستدفع ثمن الغاز لشركة غازبروم بالعملتين الوطنيتين، حيث سيتم الدفع مناصفة بالروبل الروسي واليوان الصيني.

وأوضح أن الاقتصاد الروسي يتأقلم مع ما أسماه بالعدوان المالي والتكنولوجي للغرب، لكنه أقر ببعض الصعوبات في بعض الصناعات والمجالات.

عزل روسيا مستحيل.. والغرب يتصرف بنهج استعماري

كما أكد الرئيس الروسي أنه من المستحيل عزل روسيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية تواصل التصرف بنهج استعماري فيما يخص موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية.

قال “بوتين” إن هناك المزيد من الفرص لدخول أسواق في الشرق الأوسط وإيران، وذلك بعد العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب ردا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن 3% فقط من كميات القمح التي خرجت من أوكرانيا، ذهبت إلى الدول الفقيرة والبقية إلى الدول الأوروبية.

وأعلن أنه سيبحث مع نظيره التركي تقييد وجهة صادرات الغذاء من أوكرانيا إلى الدول الغربية، مضيفا أن “الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف، وهذا أمر مؤسف”.

وحذر من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق، مشيرا إلى أن موسكو بذلت كل ما في وسعها لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب.

كما وعد “بوتين” بالعمل على تمديد الممر البحري عبر القطب الشمالي، الذي يعتبر ممرا آمنا لسفن الشحن.

وندد “بوتين”، بحمى عقوبات الغرب على روسيا، وقال إنها “تنم عن قصر نظر، وتشكل خطراً على العالم بأسره”، مشيراً إلى استبدال جائحة “كورونا” بتحديات أخرى تهدد العالم كله “حمى العقوبات”.

وأشار إلى أن الغرب قوض الاقتصاد العالمي بمحاولة “شرسة” لفرض هيمنته على العالم.

وأوضح أنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز العلاقات مع آسيا، مبيناً أن منطقة آسيا والمحيط الهادي آخذة في الصعود.

وأضاف أن “دور دول منطقة آسيا والمحيط الهادي شهد نموا متزايدا”، مشيرا إلى أن روسيا ترى أن هناك مزيدا من الفرص لدخول أسواق في الشرق الأوسط وإيران.

وتابع أنه من المستحيل عزل روسيا، محملا الغرب مسؤولية تقويض الاقتصاد العالمي وتفاقم الأزمة الغذائية.

ولفت إلى أن روسيا نجحت في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي، فيما وصل الغرب إلى طريق مسدود في أزماته الاقتصادية والاجتماعية.. ورأى أن قرارات القيادات الغربية تتعارض مع مصالح شعوبها.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال “بوتين” إن “عمليتنا في أوكرانيا وكل تحركاتنا كانت بهدف تعزيز سيادتنا وحماية مصالح شعبنا”.

وأضاف أن بلاده قررت بكل وعي الرد العسكري على التهديدات المحتملة القادمة من أوكرانيا. بعدما حاولت اللجوء إلى شتى الطرق السلمية.

وقال: “تكاد تكون روسيا الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية”.

وشدد “بوتين” على أن روسيا لن تواجه مشاكل في بيع مواردها الهائلة من الطاقة في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف لحرمان الكرملين من عائدات الطاقة الحيوية.

وانتقد أوروبا بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي ووصفها بأنها خطوة “غبية”، وقال إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإن الطلب العالمي على الطاقة الروسية مرتفع.