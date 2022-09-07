الضفة تقاتل.. إستشهاد الشاب يونس تايه برصاص العدو خلال مواجهات اليوم الاربعاء بمخيم الفارعة جنوب طوباس/ فيديو

طوباس- وفا- استشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب يونس غسان تايه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب تايه (21 عاماً) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدي التايه، ومعن أمين الغول (22 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، فيما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه ولم يكن متواجدا في المنزل.

متابعة صفا | شاهد.. لحظة استشهاد الشاب يونس غسان تايه برصاصة مباشرة في القلب بمخيم الفارعة بمحافظة طوباس pic.twitter.com/2o8CeD80hS — وكالة صفا (@SafaPs) September 7, 2022

حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة والقدس

هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين، خلال حملة اقتحامات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس.

فقد اعتقل الاحتلال 21 مواطنا، بينهم أسرى محررون، فيما داهم منازل المواطنين الفلسطينيين خلال الاقتحامات.

ومن بين المعتقلين، الأسير المحرر حمزة جعارة، حيث داهم الاحتلال منزل عائلته في حي الشيخ مؤنس.

كما اقتحم الاحتلال بلدة بيتا، جنوبي نابلس، واعتقل كلًا من: صدام أبو الشيخ، مراد وخليل حمايل، بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وفي سلواد شمال شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان، وهم: تامر أكرم الشوارب، محمد خروفة ونجله مأمون، خالد أحمد عزات، عباس عبد الحكيم، ومحمد ماهر المكحل، والشابين عمر البرغوثي ومهند الرفاعي، من قرية كفر عين، شمال غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مقداد الحوتري من مدينة قلقيلية، وهو نجل الأسير المؤبد رائد الحوتري، وعدي التايه من مخيم الفارعة جنوبي طوباس، والشابين مجد وخضر الصفا من ضواحي القدس.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر يونس الحروب، عقب دهم منزله في قرية خاراس شمالي مدينة الخليل، والشقيقين معتز ومعمر مروان النمورة من بلدة دورا جنوب غربي المدينة.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب عنان ناصر صلاح، أثناء مروره عن حاجز “دوتان” العسكري قرب بلدة يعبد جنوب المدينة، علما أنه يعتقل في سجونه شقيقه أسامة صلاح وله شقيقين شهيدين هما يوسف وسعد صلاح.

كما طالت الاعتقالات الأسير المحرر علاء أبو شنب من مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.