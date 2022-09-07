اعتقالات بين صفوف عرب 48 بعد إتساع دائرة تهريبهم للأسلحة

اعنلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال حوالي 60 مشتبهاً بتهم الإتجار بالأسلحة في الوسط العربي بالداخل، بعد كشفهم بواسطة عميل سري.

وذكرت الشرطة، وفق القناة 13 العبرية، أنها نفذت الاعتقالات بالتعاون مع الوحدات الخاصة والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد عام من العمل معهم بواسطة عميل سري كان يديره الجيش الإسرائيلي عندما اشترى منهم العشرات من أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأفادت أن القوات خرجت الليلة الماضية وداهمت منازل العشرات من المشتبه بهم، وفي نهاية عمليات التفتيش تم ضبط أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق السري قد استمر حوالي 10 أشهر، وفي إطاره تم الكشف عن مجموعة من عمليات تهريب المخدرات والأسلحة بين عناصر من المجتمع العربي في إسرائيل، حيث قام العميل بتنفيذ عشرات الصفقات لشراء أسلحة، منها بنادق من طراز M-16 وبنادق كلاشينكوف وكارلو، ومسدسات وأسلحة أخرى.