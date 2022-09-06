رغم منعه من دخول الاردن.. رابطة الكتّاب الأردنيّين تقدّم درعًا تقديريّة للكاتب في الداخل الفلسطيني “سعيد نفّاع”

قدمت رابطة الكتّاب الأردنيّين للكاتب سعيد نفّاع (الأسير السياسي المحرّر في الداخل الفلسطيني) درعًا تقديريّة، وذلك على هامش معرض عمّان الدولي للكتاب، وبعدما مُنع نفّاع من دخول الأردن للمشاركة فيه.

وقد تمّ تقديم الدرع في أمسية إشهار كتاب “الكتابة على ضوء شمعة – طقوس الكتابة خلف القضبان”، والذي ساهم فيه نفّاع بمداخلة مطوّلة حملت العنوان: “طقوس الكتابة خلف الأسلاك والجدران حين يقوى الخيال على الواقع”.

وقال نفاع في هذه المداخلة: “الأسير ليس فقط مناضلا ورمزا للتضحيّة بثاني أغلى قيمة لدى الإنسان بعد الحياة، الحرّية.. الأسير صاحب القضيّة شعلةٌ من الإنسانيّة لا تنطفئ حين يتمنطق البندقيّة ولا في ظلمات أعتى الزنازين… هؤلاء البشر الذين حملوا، كما كلّ أسرى الحريّة في شتّى البقاع، أغلى قيمة يملكها الإنسان: الروح، على الأكفّ دفاعا عن شعبهم في وجه تتار اليوم، كلّ بطريقته، وفقط بمحض الصدف ظلّت لهم هذه القيمة، مستبدلةً نفسَها بالقيمة الثانية مكانةً؛ حريّتُهم. اولئك الآلاف المنسيّون من غالبيّتنا، يسجلّون يوميّا على أسمائهم عشرات “براءات الاختراع والاكتشاف” وفي شتّى أوجه الحياة، وسلاحُهم في غالب الأحيان بطون خاوية وإرادات عالية.”

واضاف نفاع يقول: “الكلمة في الأسر؛ المقروءة والمكتوبة، تحلّق بصاحبها فوق الأسلاك والجدران. الكلمة هذه تحلّق بالأسير في فضاء من الخيال الواقعيّ فوق كلّ واقع خياليّ. حين يقرأ الأسير، ونادرًا أن تجد أسيرًا لا يقرأ حتّى لو كان دخل الأسر أمّيًا فسيجد نفسه والحرفَ بعد مدّة “أعزّ صحبة”، حين يقرأ يحلّق مع الحريّة عاليًا فوق الخيال وهذا المعنى الأهمّ الكامن في القراءة ووراءها. وحين يكتب الأسير فللكتابة طقوس أبعد من الخيال وتحليقها أعلى، يتّحِد فيها وبها الكاتب بالحريّة كما المؤمن الذي يتّحد بمعبوده في الصلاة الصادقة.”