وزير النقل الفلسطيني يعلن ان السلطات الأردنية قد باشرت العمل على تسهيل اجراءات التنقل عبر جسر الملك حسين
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جرينتش+2 06:05
الاتفاق على عقد القمة العربية بالجزائر ولا صحة للحديث عن التأجيل
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