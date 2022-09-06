إستشهاد الشاب محمد سباعنة برصاص العدو لدى إقدامه فجر اليوم الثلاثاء على تدمير شقة الشهيد رعد خازم في جنين/ فيديو

جنين – استشهد الشاب محمد موسى سباعنة (28 عامًا)ـ، وأصيب 16 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت جنين لهدم شقة سكنية تعود للشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنغوف التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشهيد سباعنة أصيب بعيار ناري في الرأس، وقد استشهد بعد لحظات من إصابته الحرجة، فيما أصيب 16 شابًا بجروح متفاوتة.

وقد دمرت قوات الاحتلال الشقة السكنية للشهيد رعد خازم من خلال تفجيرها من الداخل عبر استخدام المواد المتفجرة.

وفي التفاصيل، استشهد شاب وأصيب عدد آخر أحدهم خطيرة، في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفجرت شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية “ديزكوف” في تل أبيب شهر إبريل الماضي وأدت لمقتل 3 إسرائيليين.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن الشاب محمد موسى محمد سباعنة (28 عاما) استشهد برصاص الاحتلال، وأصيب 16 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، خلال عملية الاقتحام.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو ١٠٠ آلية عسكرية ترافقها جرافة، من عدة محاور، واغلقت مداخلها.

وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما تصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت بناية سكنية تحتوي على ناد رياضي واحتجزت كل من فيه.

وأفاد شهود عيان بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بجنين منهما المخيم، وسط انتشار كثيف لقناصة الاحتلال على أسطح المباني المرتفعة.

وصدحت مكبرات المساجد بالدعوات للأهالي للخروج والتصدي للاحتلال في كل أرجاء المدينة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “قوات الجيش تعمل حاليآ على هدم منزل منفذ عملية ديزنغوف “رعد حازم” والتي قتل فيها 3 إسرائيليين بـ “تل أبيب”في أبريل الماضي”.

📹 متابعة صفا | شاهد.. قوات الاحتلال تفجر شقة الشهيد رعد حازم في جنين pic.twitter.com/OoGaytvodd — وكالة صفا (@SafaPs) September 6, 2022

فيديو| آليات الاحتلال تقتحم مدينة #جنين من عدة محاور. pic.twitter.com/cBrBReCOBq — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) September 5, 2022

جانب من الاشتباكات بين المقاومين وجيش الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/qTuNvPBixx — وكالة سما الإخبارية – Sama News (@SamaNewsAgency1) September 5, 2022