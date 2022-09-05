حرصاً منها على تنقية الأجواء وتوحيد الصف العربي.. سوريا ترجو الجزائر عدم طرح عودتها إلى الجامعة العربية الآن

الضفة تُقاتل.. استشهاد الشاب طاهر زكارنة خلال اشتباكات مسلحة مع العدو في قباطية جنوب جنين اليوم الإثنين/ فيديو
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