حرصاً منها على تنقية الأجواء وتوحيد الصف العربي.. سوريا ترجو الجزائر عدم طرح عودتها إلى الجامعة العربية الآن

كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن دمشق أبلغته بأنها تفضّل عدم طرح موضوع عودتها لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خلال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع تشرين الثاني المقبل.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي جمع العمامرة بنظيره السوري فيصل المقداد، اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إنه تم نقاش «موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية، حيث أكد رئيس الديبلوماسية السورية أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وقد أعرب الطرفان، وفق البيان، عن «تطلعهما لأن تكلل القمة بمخرجات بناءة من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية ـــ العربية للدفع قدما بالعمل العربي المشترك».