محكمة التمييز تصدر قرارها في قضية التبغ، وتعلن ان محكمة أمن الدولة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً في هذه القضية
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جرينتش+2 11:55
تقتدي بـ “ثاتشر” لتقليص دور الدولة وخفض الضرائب.. انتخاب ليز تراس رئيسة لوزراء بريطانيا خلفاً لبوريس جونسون
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