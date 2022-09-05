تحطم مروحية عسكرية تركية شمالي العراق الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ليل الأحد/الاثنين، تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية.

وقالت الدفاع التركية في بيان نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر”، إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري لأسباب فنية.

وأضافت الدفاع التركية أن المروحية كان على متنها 8 أشخاص، أنقذ 7 منهم وفي حالة صحية جيدة، بينما تتواصل أنشطة البحث والإنقاذ عن الشخص الثامن.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المروحية تحطمت شمالي العراق.

وفي وقت سابق من يوم امس الأحد، ذكرت مصادر أمنية تركية أن عناصر تابعة للاستخبارات تمكنت من تحييد قيادي بارز في تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال عملية نوعية شمالي العراق.

وقالت المصادر، إن القيادي المذكور يدعى “بدرخان آبي”، واسمه الحركي “داراو غيفدا”، وتم تحييده في قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية.