بعد غياب 5 سنوات.. مسلسل الهلالية يعيد سهير رمزي للدراما

تعود الفنانة المصرية الجميلة، سهير رمزي لتقديم الأعمال الدرامية مرة أخرى بعد غياب خمس سنوات، وذلك من خلال بوابة مسلسل “الهلالية” الذي تجسد خلاله سهير رمزي شخصية سيدة صعيدية، وهي المرة الأولى التي تجسد فيها سهير رمزي شخصية صعيدية في مسيرتها الفنية.

كما تقوم الفنانة الكبيرة سهير رمزي بقراءة سيناريو مسلسل “أرواح خفية” الذي ستتولى بطولته سمية الخشاب، وذلك لتحديد موقفها من المشاركة في المسلسل من عدمه، حيث تنتظر الإنتهاء من القراءة لتحديد الأمر.

وقد عادت الفنانة سهير رمزي إلى الفن مرة أخرى بعدما اعتزلت عام 1993 بعد فيلم “تحقيق مع مواطنة” وارتدت الحجاب، ثم عادت للفن مرة أخرى عام 2006 بمسلسل “حبيب الروح” الذي شارك في بطولته مصطفى فهمي، أشرف عبد الغفور، بثينة رشوان، السيد راضي، إبراهيم خان، ياسر فرج وعدد أخر من الفنانين.

ثم قدمت مسلسل “قصر العشاق” الذي تم عرضه عام 2017، وشاركت في بطولته مع فاروق الفيشاوي، بوسي، عزت العلايلي، رانيا فريد شوقي، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ميسون أبو أسعد، ريم هلال، هدى الإدريسي وعدد أخر من الفنانين، من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر.

كما شاركت سهير رمزي في مسلسل خلال العام الحالي وهو مسلسل “القاتل الذي أحبني”، الذي تقاسمت بطولته مع هاني رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، رانيا منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، محمد أبو داوود، محسن منصور، لقاء سويدان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.

ولكن حسب موقع “السينما”، فإن مسلسل “القاتل الذي أحبني” تم عرضه في قطر فقط، ولم يتم عرضه داخل مصر وبقية الدول العربية، ما يعني أن مسلسل “الهلالية يعتبر أول مسلسلاتها منذ خمس سنوات في مصر.