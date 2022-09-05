بعد غياب 5 سنوات.. مسلسل الهلالية يعيد سهير رمزي للدراما

محكمة التمييز تصدر قرارها في قضية التبغ، وتعلن ان محكمة أمن الدولة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً في هذه القضية
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