البلبيسي: مراكز التطعيم ضد كورونا باقية لحين انتهاء الجائحة

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، أن وزارة الصحة لن تغلق مراكز تطعيم كورونا إلا بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة عالميا، ومن خلال منظمة الصحة العالمية.

وأشار البلبيسي في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة قد قلصت مراكز التطعيم كثيرا، واكتفت بمراكز وزارة الصحة، حيث اغلقت المراكز الموجودة في الدواوين والجمعيات والنقابات، وأبقت على مركز رئيس في العاصمة في بيت شباب عمان، ومراكز وزارة الصحة.

وبين أن المراكز مستمرة في تقديم المطاعيم للمواطنين وتقديم التوعية الصحية اللازمة في كافة مناطق المملكة، بالرغم من ضعف الإقبال على المطاعيم خلال الفترة الحالية.

وأكد البلبيسي أن المطاعيم متوافرة بكميات كبيرة في وزارة الصحة، ومعظمها ستنتهي صلاحيتها مع ختام العام الحالي.

وأشار إلى عدم الحاجة لشراء مطاعيم في الوقت الحالي، لافتا إلى أن مدة الصلاحية تختلف من رقم “تشغيلة” لأخرى، وما سينتهي العام الحالي هي تشغيلة مطاعيم فايزر، فيما تستمر صلاحية المطعوم الصيني سينوفارم حتى نهاية شهر كانون الأول من العام المقبل 2023.

وبين ان المطاعيم التي تنتهي تتلف وفق آليات وبرامج لدى وزارة الصحة، ومنها الحرق، مشيرا الى انه حتى نصل نهاية العام ربما يكون هناك إقبال على المطاعيم وتستعمل قبل انتهاء مدة صلاحيتها.

وجدّد دعوته للمواطنين إلى الإقبال على تلقي المطاعيم التي من شأنها الحماية من الإصابة بالفيروس أو التخفيف من أعراضها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة