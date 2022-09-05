البلبيسي: مراكز التطعيم ضد كورونا باقية لحين انتهاء الجائحة

الضفة تُقاتل.. استشهاد الشاب طاهر زكارنة خلال اشتباكات مسلحة مع العدو في قباطية جنوب جنين اليوم الإثنين/ فيديو
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