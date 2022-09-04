هانت.. تراجع الموجة الحارة اليوم الاحد وغدًا، وانحسارها الثلاثاء

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة سابقًا بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما الثلاثاء، فينحسر تأثير الموجة الحارة على المملكة بشكل كامل، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتعود حول معدلاتها العامة سابقًا، وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون الأجواء خلال الليل لطيفة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون الأجواء خلال الليل لطيفة الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 18، وفي مرتفعات الشراة 33 – 17، وفي مناطق البادية 40 – 22، وفي مناطق السهول 36 – 21، وفي الأغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 29، وفي البحر الميت 39 – 28، وفي خليج العقبة 39 – 28 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة