منع الأمين العام لاتّحاد الكتّاب الفلسطينيّين في الداخل من دخول الاردن

اصدر الاتّحاد العام للكتّاب الفلسطينيّين – الكرمل 48، اليوم الاحد، البيان المؤسف التالي..

منعت السلطات الأردنيّة، اليوم 4 أيلول 2022، الأمين العام للاتّحاد العام للكتّاب الفلسطينيّين، الكاتب سعيد نفّاع، من دخول الأردن للمشاركة في معرض عمّان الدوليّ ال-21 للكتاب.

حدث هذا بعد أن دخل نفّاع الأراضي الأردنيّة ودفع بدل التأشيرة، ولم تعلّل سلطة المعبر الرفض بأي تعليل أمام نفّاع، اللهمّ إلّا أن ضابط المعبر قد عبّر عن أسفه، قائلًا أنّ الأمر فوق يده.

وصرّح نفّاع أنّ لا تفسير لديه البتّة حول هذا الإجراء الغريب والمستهجن وغير المتوّقع، فقد سبق له أن زار الأردن مرّات عدّة قبل الحكم عليه، من قبل سلطات الاحتلال، بالأسر عام 2015، وزيارته لسوريّة التي كانت وراء الحكم عليه بالسجن تمّت عبر الأردن ومباركة الأردن.

نفّاع وكما هو معلوم وقبل انتخابه لمنصب الأمين العام لاتّحاد الكتاب كان نائبّا في الكنيست ولمدّة دورتين 2006 إلى 2013، ولم يسبق أن مُنع لا بقبّعته السياسيّة ولا الشخصيّة من زيارة الأردن. ونفّاع لم يطَل الأردن بأيّة إساءة، اللهم إلّا إذا كان الموقف الفكري البحثيّ في دراساته، والسياسيّ الإقليمي المغايران يُعتبران إساءة.

“المجد” بدورها تتساءل: لماذا تم منع هذه الشخصية العروبية المحترمة لدى عرب 48 من دخول البلاد ؟؟ وتدعو لسرعة تلافي هذا الخطأ .