غانتس يقرر تعيين هليفي رئيسا لأركان جيش العدو الإسرائيلي



أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، أنه قرر تعيين نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفا لأفيف كوخافي.

ويخضع تعيين هليفي في المنصب لمصادقة اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، ميني مَزوز، وبعدها لمصادقة الحكومة على التعيين.

وأبلغ غانتس كلا من رئيس الحكومة، يائير لبيد، وكوخافي بقراره، وأنه اتخذ قراره بعد مشاورات أجراها في الأشهر الأخيرة.

وقال غانتس إن هليفي هو “الضابط الأكثر ملاءمة من حيث خبرته العسكرية الغنية في الجبهات المختلفة، وكذلك من حيث قدراته القيادية وتوجهاته إلى قضايا عسكرية مختلفة، والتي أثبتها طوال سنوات خدمته في الميدان والأركان العامة”.