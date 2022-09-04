رجال المقاومة يصيبون 5 جنود صهاينة بعملية فدائية في الأغوار ظهر اليوم الاحد، ويحاولون حرق مركبتهم/ فيديو

أصيب 5 إسرائيليين يعتقد أنهم من الجنود، ظهر اليوم الأحد، جراء إطلاق النار على حافلة كانوا على متنها في غور الأردن.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن اثنين من المصابين وصفت حالتهما بالخطيرة، ونقلا للعلاج، فيما ذكرت نجمة دواد الحمراء أن جروحهما ما بين المتوسطة والطفيفة.

وأشارت إلى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه الحافلة بشكل مباشر، ما أدى لوقوع الإصابات.

ووفقًا لشهادات الركاب، فإن شاحنة تجاوزت الحافلة وأطلقت النار، ثم حاول المنفذون سكب البنزين وإشعال النيران في الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو احتراق شاحنة المنفذين على بعد مئات الأمتار من مكان الهجوم، بفعل خطأ بشري.

وقد زعم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس عبر تويتر، اعتقال اثنين من المنفذين.

وفي التفاصيل، أصيب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بعملية إطلاق نار في منطقة الحمرة بين نابلس والأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأن مقاومين فلسطينيين استهدفوا حافلة لجنود الاحتلال بالرصاص على شارع 90 قرب منطقة الحمرة بالأغوار؛ فأصابوا أربعة، وأجلتهم طائرة مروحية من المكان.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاومين أوقفوا مركبتهم على حافة الطريق، ولدى وصول حافلة الجنود فتحوا النار عليها.

وأوضحت أن سائق الحافلة وجندي آخر أصيبا بجراح متوسطة جراء إطلاق النار، فيما أصيب اثنان آخران بجراح طفيفة.

وأشارت إلى أن حافلة الجنود قد انحرفت عن مسارها جراء عملية إطلاق النار، في وقت حاول المقاومون إشعال النيران فيها من الخلف.

وأكدت الإذاعة أن المقاومين انسحبوا من المكان، وتحاول قوات معززة من جيش الاحتلال البحث عنهم، وتغلق العديد من الطرق.

واشارت الى انه عملية اطلاق النار نفذت بسيارتين، الاولى وصل بها منفذو العملية وبعد اتمامهم العملية اشعلوا النار فيها وانسحبوا من المكان بسيارة ثانية .

واوضحت انه تم العثور على مركبة محترقة تقريبا بالقرب من مكان العملية .

وفي وقت لاحق ذكرت قناة كان العبرية ان جيش الاحتلال قد اعتقل منفذي عملية اطلاق النار على شارع 90 قرب غور الاردن .