وفقاً لصحيفة "هآرتس".. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة تبدأ من الضفة الغربية وتمتد الى عرب 48
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جرينتش+2 01:25
رجال المقاومة يصيبون 5 جنود صهاينة بعملية فدائية في الأغوار ظهر اليوم الاحد، ويحاولون حرق مركبتهم/ فيديو
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