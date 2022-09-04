تحذير .. ممحاة اقلام رصاص في الأسواق قد تسبب السرطان

اعلنت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، إن بعض أنواع ممحاة اقلام الرصاص المنتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة الـ (فتاليت) المسرطنة بنسب عالية.

وقالت أنه سيكون هناك إجراءات فورية خلال أسبوع لنشر صورها وسحبها من الأسواق الأردنية، وفقا لإذاعة الأمن العام.

وأوضحت مساعد المدير العام للشؤون الرقابية في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، المهندسة وفاء المومني إنه قد تم رصد بعض أنواع ممحاة الرصاص المنتشرة في السوق المحلي تحتوي على مادة فثاليت المسرطنة بنسب عالية.

وأكدت المومني أنه سيتم عمل اجراءات فورية خلال أسبوع ،بعد التأكد من سلامة جميع أنواع المحايات، وتحديد الأنواع غير الصالحة للإستخدام ونشر صور هذه الأصناف وسحبها من الأسواق.

وبينت المومني أنه تم اجراء عدة فحوصات فنية لجميع أصناف المحايات المنتشرة في الأسواق حيث تبين وجود مادة كيميائية لبعض الأصناف كمادة مسرطنة ولها أثار سلبية على الأطفال وتستخدم لمنح الليونة للبلاستيك.

وأضافت أأن هذه المادة تواجدت بنسب عالية ببعض الأصناف، حيث تم رصد هذه المادة بنسبة 20% ببعض الأصناف والتي من المفروض أن تكون بنسبة واحد بالألف كحد أعلى.

ونوهت المومني إلى عدم القلق من تواجد هذه المادة، مشيرةً إلى أنها تتواجد بأصناف بسيطة ومنتشرة بكميات قليلة سيتم سحبها بالسرعة الممكنة من الأسواق.