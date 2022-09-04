مبروك.. تقرير صحفي فرنسي يكشف تضاعف إيرادات روسيا من النفط والغاز، ويؤكد ان “موسكو غارقة حرفيا بالأموال”!

قال الصحفي الفرنسي، فرانسوا لينجليت، إن روسيا تجني 3700 يورو كل ثانية من بيع النفط والغاز.

وأشار الصحفي، خلال مداخلة له على قناة “RTL”، إلى أن العقوبات لم يكن لها تأثير سلبي على عائدات النفط والغاز في موسكو، بل زادت من نموها.

وأوضح أنه بعد فرض العقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا، زاد دخل روسيا من صادرات الوقود بنسبة 40٪. وبفضل العقوبات الغربية ارتفعت الأسعار، مما أثار المضاربة في الأسواق العالمية.

وقال لينجليت إن حجم التداول أصغر قليلا ولكن بأسعار أعلى بكثير، مما يعني جني الكثير من الأموال”، مضيفا أن روسيا “غارقة بالمعنى الحرفي في الأموال”.

وأشار أيضا إلى أنه بينما تجني روسيا أموالا من العقوبات، يحتاج الغربيون إلى توفير المال ومحاربة التضخم المتزايد.

وقال: “لقد دفعت الدول الأوروبية لللرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 86 مليار يورو منذ 24 فبراير. إنها 3700 يورو كل ثانية”.

وخلص الصحفي: “أتحدث منذ دقيقة ونصف، خلال هذا الوقت مر أكثر من 300 ألف يورو من أوروبا إلى روسيا، وهذا لا يحسب على الدول الأخرى.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن بلاده لن تكون قادرة على توفير الغاز لنفسها بدون إمدادات الوقود الأزرق الروسي. وأوضح أن شراء الغاز من روسيا ليس دليلا على الدعم السياسي، بل هو “واقع المنطقة”.

المصدر: RTL