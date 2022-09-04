وفقاً لصحيفة "هآرتس".. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة تبدأ من الضفة الغربية وتمتد الى عرب 48
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جرينتش+2 09:48
مبروك.. تقرير صحفي فرنسي يكشف تضاعف إيرادات روسيا من النفط والغاز، ويؤكد ان “موسكو غارقة حرفيا بالأموال”!
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