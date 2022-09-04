أحكام سجن قاسية على ناشطات سعوديات.. فأين المزاعم الكثيرة حول “رؤية” إبن سلمان الانفتاحية ؟؟

وفقاً لصحيفة "هآرتس".. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة تبدأ من الضفة الغربية وتمتد الى عرب 48
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