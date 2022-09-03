بقوة الثقافة.. طه حسين يهزم نظام السيسي الجاهل، ويرغمه على إلغاء قرار إزالة مقبرته في منطقة التونسي بالقاهرة
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جرينتش+2 12:28
هل ترامب جاسوس؟ ولحساب مَن؟.. مصادرة محتويات 33 صندوقا عُثر عليها في منزله تضم “أسراراً حكومية حساسة”
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