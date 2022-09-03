غورباتشوف.. غيّر العالم بشكل مختلف عما كان يريده، فتسبب بتوحيد المانيا وتفكيك الاتحاد السوفياتي

بقوة الثقافة.. طه حسين يهزم نظام السيسي الجاهل، ويرغمه على إلغاء قرار إزالة مقبرته في منطقة التونسي بالقاهرة
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