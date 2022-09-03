مهاترات بايدن وترمب تفاقم حدة الاستقطاب.. 43 % من الأميركيين لا يستبعدون نشوب «حرب أهلية» خلال 10 سنوات
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جرينتش+2 08:33
حين سجنوا مصر كلها فى عام 1981
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