مهاترات بايدن وترمب تفاقم حدة الاستقطاب.. 43 % من الأميركيين لا يستبعدون نشوب «حرب أهلية» خلال 10 سنوات
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جرينتش+2 08:33
الخارجية الإيرانية: هناك نهج جديد في السعودية للتفاوض من أجل استئناف العلاقات معنا.. وهذا أمر مهم
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