الجغرافيا التى ظلمت الأردن

الجغرافيا فرضت على المملكة الأردنية أوضاعا شديدة الصعوبة بحكم أنها موجودة فى منطقة ملتهبة على الدوام.

الأردن احتفل فى العام الماضى بمئوية التأسيس بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس إمارة شرق الأردن، والتى تحولت سنة 1946 إلى المملكة الأردنية الهاشمية

ويحاول جاهدا أن يحافظ على أمنه واستقراره وسط بحر متلاطم الأمواج يمتلئ بالقروش والحيتان التى تحاول افتراس أسماك الباساريا الصغيرة.

الموقع الجغرافى وتبعاته وتداعياته سمعته من أكثر من مسئول أردنى خلال الزيارة الصحفية لوفد من ثمانية كتاب ورؤساء تحرير مصريين للأردن الأسبوع الماضى والتقينا خلالها مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعشرة وزراء منهم وزير الخارجية أيمن الصفدى والإعلام فيصل الشبول الذى رافقنا فى العديد من اللقاءات.

الأردن يقع جغرافيًّا فى الشمال الغربى لشبه الجزيرة العربية وغربى قارة آسيا. ويقع بين خطى طول ٥٩ إلى ٣١ شرقا وبين دائرتى عرض ٣٤٫٥٢ إلى ٣٩٫١٥ شمالا فى آسيا، ومساحته تبلغ نحو ٨٩٣٤٢ كيلو مترا ولا يمتلك إلا شريطا بحريا ضيقا يبلغ طوله ٢٦ كيلو مترا على خليج العقبة.

غرب الأردن تقع فلسطين، وفى عام ١٩٤٨ احتلت إسرائيل أكثر من نصف فلسطين، وظلت الضفة الغربية لنهر الأردن ضمن مكوّن الدولة الأردنية ومعها الأماكن المقدسة خصوصا، لكن إسرائيل احتلتها أيضا فى ٥ يونيو ١٩٦٧، ومعها بعض الأراضى الأردنية، التى عادت للسيادة الأردنية بعد توقيع اتفاق وادى عربة عام ١٩٩٤.

الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين أدى إلى نزوح نحو ٢ مليون لاجئ فلسطينى، يعيشون فى الأردن منذ نكبة ١٩٤٨ أو نكسة ١٩٦٧.

الاحتلال وعدوانه المستمر على الضفة وغزة يدفع ثمنه الكبير الأردن خصوصا المحاولات الدائمة لما يسمى بـ«الخيار الأردنى» أى أن يعيش كل الفلسطينيين فى الأردن بصيغة أو بأخرى وكان آخر هذه المحاولات ما سمى بـ «صفقة القرن» التى سقطت بخروج ترامب وزوج ابنته كوشنر.

ورغم ذلك وحسب أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى حينما قابلناه فإن الخلافات المعلنة مع إسرائيل لا تمنع الجلوس والحديث معها لحل هذه الخلافات.

شمال الأردن تقع سوريا، والحرب الأهلية السورية المستمرة منذ مارس ٢٠١١، حولتها إلى ساحة لحروب بالوكالة بين قوى محلية وإقليمية ودولية.

ومرة أخرى فإن الأردن أحد أكبر الأطراف التى دفعت ثمنا باهظا للأزمة، حيث دخلها أكثر من ١٫٣ مليون لاجئ سورى يعيش ٩٠٪ منهم وسط الأردنيين و١٠٪ فقط فى المخيمات.

ويلقون أفضل معاملة، لكن نصف هؤلاء تحت سن الـ١٥ عاما وهو تحد كبير كما يقول الصفدى.

الإرهاب فى سوريا جعل حكومتها تفقد السيطرة على الجانب الثانى من الحدود، وبالتالى نشطت عصابات التهريب بمختلف أنواع التجارة المحرمة خصوصا المخدرات. وحينما قابلنا وزير الخارجية الأردنى فى عشاء مساء الاثنين الماضى قال إننا ضبطنا ٤٦ مليون حبة كبتاجون من أول العام الحالى وكذلك ٣٥ كيلو جراما من الهيروين.

ومسار المخدرات يبدأ من أفغانستان إلى إيران ثم العراق ومنه إلى سوريا ولبنان ثم من سوريا إلى الأردن.

وفى تقدير وزير الدولة للإعلام الأردنى فيصل الشبول فإن بلاده فى حالة شبيهة بحالة الحرب منذ اندلاع الأزمة السورية فالمنظمات الإرهابية تسيطر على بعض الحدود معنا ومحاولات التسلل لا تتوقف، لكن الأخطر هو تهريب المخدرات الذى يمثل دخلا مهما لهذه الأطراف الميلشاوية أو غيرها.

السعودية تحيط بالأردن من جنوبه وجزء من شرقه وربما تكون هذه هى أهدأ حدود للأردن مع جيرانه.

شرق الأردن يقع العراق ومن سوء حظ الأردن فإن العراق غير مستقر منذ سنوات طويلة وهو دخل فى حرب الثمانى سنوات مع إيران من ١٩٨٠ إلى ١٩٨٨ وبعد أن توقفت الحرب من عامين قام صدام حسين بغزو الكويت فى أغسطس ١٩٩٠، ثم حاصر الغرب العراق حتى غزته أمريكا عام ٢٠٠٣، ومن يومها وحتى الآن فهناك انقسامات سياسية ومذهبية وانتشار لمنظمات إرهابية متعددة خصوصا داعش أو ميليشيات مسلحة، والأردن أحد أكبر الذين يدفعون ثمن عدم الاستقرار فى العراق وآخرها الاشتباكات المسلحة الأسبوع الماضى. فى رأى العديد من المسئولين الأردنيين فإن التحديات الدائمة لبلادهم هى خارجية، وهو ما أدى إلى مشاكل اقتصادية كثيرة، خصوصا أن ذلك يتوافق مع أن الأردن من أفقر الدول فى المياه، بل ويدفع ثمنا كبيرا للحرب الروسية الأوكرانية. ورغم كل ذلك يحاول بشتى الطرق التغلب على هذه المشكلات والتحديات والانطلاق إلى الأمام.

عن الشروق المصرية