التخليص على 10 آلاف مركبة كهربائية من حرة الزرقاء في 8 أشهر

كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة محمّد البستنجي، أنّ التخليص على المركبات الكهربائية من المنطقة الحرّة الزرقاء، استحوذ على 10089 مركبة، بما نسبته نحو 30 بالمئة من إجمالي التخليص على 34834 جميع أنواع المركبات، خلال الفترة من كانون الثاني وحتى نهاية شهر آب من العام الحالي.

واوضح، في بيان اليوم السبت، أنه تم التخليص على 7642 مركبة محرك هايبرد، وعلى 6467 مركبة محرك ديزل، و10636 مركبة محرك بنزين.

وقال إنّ الطلب على مركبات الكهرباء أصبح يتصدّر في المنطقة الحرّة الزرقاء، خاصّة وأنّ المشتري يجد الكثير من الخيارات في هذه المنطقة، مؤكداً أن تجار المنطقة الحرة يعملون على توفير كل متطلبات السوق المحلية بلا نقص.