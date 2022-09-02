وحدة حفظ السلام من القوات الاردنية تغادر اليوم الى مالي

عمان 2 أيلول (بترا)- غادرت وحدة الإسناد الأرضي” مالي 5″، صباح اليوم الجمعة، إلى أرض المهمة، للمشاركة بواجب الأمم المتحدة (MINUSMA) في جمهورية مالي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لتقديم العون الإنساني وحفظ الأمن والاستقرار والسلام للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

وكان، قد جرى يوم الأربعاء الماضي، وداع القوة المشاركة في قيادة سلاح الجو الملكي بحضور قائد السلاح العميد الركن محمد فتحي حياصات، وعدد من ضباط مديرية أمن وحماية المطارات ومديرية العمليات الحربية.

ودعا العميد الركن حياصات المشاركين بأن يكونوا كما عهدهم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، في المحافظة على سمعة الأردن وسمعة الجيش العربي الناصعة بين الأمم، مؤكداً أهمية الجاهزية القتالية والاستعداد النفسي والبدني والعمل بروح الفريق والالتزام بالضبط والربط العسكري للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي تشارك في قوات حفظ السلام في مالي منذ شهر تموز 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.

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