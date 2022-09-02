إسرائيل تشتري طائرات حديثة للإيحاء بقرب هجومها على إيران، فيما هي أجبن من إقتراف مغامرة قد تنتهي بزوالها من الوجود
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جرينتش+2 12:36
هزلت.. نظام السيسي يقرر نفي طه حسين، عميد الادب العربي خارج مصر، وهدم مقبرته لبناء جسر مروري !!!
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