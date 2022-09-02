هزلت.. نظام السيسي يقرر نفي طه حسين، عميد الادب العربي خارج مصر، وهدم مقبرته لبناء جسر مروري !!!

القاهرة – سكاي نيوز عربية

يثور جدل في مصر حاليا بعدما تردد من أنباء عن نية هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، من أجل بناء جسر مروري، فيما أكدت حفيدة ابنة الأديب الراحل لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأسرة تتشاور حاليا بشأن نقل رفاته إلى خارج البلاد.

وتعمل السلطات المصرية حاليا على تنفيذ توسعات بالطرق وبناء جسور تربط مناطق القاهرة، وتمر هذه الطرق والجسور بمناطق مأهولة بالعقارات السكنية، وأحيانا بمقابر.

وقد شرعت السلطات بالفعل في إزالة بعض العقارات مع تعويض سكانها، إما بسكن بديل أو بالمال، لكن تبقى الأزمة حول إمكانية هدم مقابر يراها كثيرون تاريخية وتمثل قيمة كبيرة، ومنها مقبرة طه حسين.

تقع مقبرة طه حسين في منطقة التونسي بحي الخليفة جنوبي القاهرة، وهذه المنطقة تضم عدة مقابر تاريخية، كما تحدها من الجنوب مقابر البساتين التي تشمل مقابر اخرى لمن كانوا يعيشون في مصر قبل عقود.

وفي شهر مايو الماضي انتشرت صورا لعلامة (X) وضعتها السلطات على مقبرة طه حسين، مما أثار الجدل حول إمكانية هدمها، لكن محافظ القاهرة نفى ذلك.

مؤخرا التقطت صور حديثة للمقبرة مكتوب عليها كلمة (إزالة) فوق علامة (X)، مما فتح باب الجدل من جديد، خاصة مع إزالة عقارات ومقابر قريبة منها.