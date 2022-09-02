استمرار الأجواء الحارة اليوم الجمعة وغداً، وتراجعها الأحد وانحسارها الاثنين

تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الموجة الحارة، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتسود الأجواء الحارة في كافة مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غد السبت، حارة في كافة مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى غربية معتدلة السرعة.

وينحسر يوم الاثنين، تأثير الموجة الحارة ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 39 – 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 37 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 35 – 21، وفي مرتفعات الشراة 35 – 20، وفي مناطق البادية 42 – 22، وفي مناطق السهول 38 – 23، وفي الأغوار الشمالية 41 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.

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