استشهاد الشاب فادي غطاس واصابة جندي اسرائيلي بجراح متوسطة خلال عملية طعن عصر اليوم الجمعة شمال الخليل

الخليل- اعلنت وزارة الصحة الفلسطلنبة، عصر اليوم الجمعة، استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مفرق بيت عينون، شمال شرق الخليل.

وقد استشهد الشاب برصاص الاحتلال فيما اصيب جندي اسرائيلي خلال عملية طعن قرب مفرق بيت عينون.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن هوية منفذ عملية الطعن قرب الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهيد هو الشاب فادي غطاس (19عامًا).

فقد نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في مخيم الدهيشة الشهيد فادي محمد فايز غطاس، منفذ عملية الطعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي : سمح بالنشر: المصاب في عملية الطعن قرب الخليل هو جندي من الجيش الإسرائيلي وحالته متوسطة”.

وقال مراسل إذاعة” كان” العبرية ان المنفذ استخدم “سكين كوماندوز/ عسكرية” خلال عملية الطعن.

وفي التفاصيل، استشهد شاب فلسطيني، عصر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية طعن على مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل، أدت لإصابة أحد جنود الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب منفذ عملية الطعن عند مفرق بيت عينون بالخليل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد منفذ عملية الطعن البطولية من بلدة سعير قضاء الخليل.

وقد تركت قوات الاحتلال الشاب ملقى على الأرض بعد إصابته بإطلاق النار صوبه، ومنعت أي أحد من الاقتراب منه.

وأدت عملية الطعن إلى إصابة جندي للاحتلال بجروح متوسطة على مفرق بيت عينون.

وقد اندلعت مواجهات بين شبان بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند مفترق “بيت عينون” عقب عملية الطعن.

ويذكر أن مفرق بيت عينون يقع بالقرب من مستوطنة “كريات أربع” بالخليل، والتي تشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

وقد رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وقد استشهد (9) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، (5) شهداء منهم في محافظة نابلس، بينما أصيب (621) آخرين.

وشهدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال تصاعدا ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

📹 جانب من مكان عملية الطعن قرب الخليل pic.twitter.com/INJtNrTeWM — وكالة صفا (@SafaPs) September 2, 2022