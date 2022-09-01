عشية الانتخابات الرئاسية الحرجة.. تسريبات زعيم المافيا عن فساد الطغمة التركية الحاكمة تطيح بمستشار أردوغان

الضفة تُقاتل.. إستشهاد يزن عفانة بالبيرة وسامر خالد بمخيم بلاطة أثناء التصدي لقوات العدو صباح اليوم الخميس/ فيديو
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