الضفة تُقاتل.. إستشهاد يزن عفانة بالبيرة وسامر خالد بمخيم بلاطة أثناء التصدي لقوات العدو صباح اليوم الخميس/ فيديو
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داعية الشعب لإسنادها.. الحركة الأسيرة تؤكد خوض الإضراب عن الطعام اليوم الخميس بوحدة وطنية تضم كل الفصائل
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