داعية الشعب لإسنادها.. الحركة الأسيرة تؤكد خوض الإضراب عن الطعام اليوم الخميس بوحدة وطنية تضم كل الفصائل

غزة – أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس، أنها تخوض الإضراب عن الطعام الذي بدأ اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بوحدة وطنية، وأنها تتمنى أن تمتد وتترسخ في كافة ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال.

وبينت أن لجنة قيادة الإضراب المخولة بمتابعة التفاوض مع إدارة السجون، وإدارة هذه المعركة بالتشاور مع الهيئات والمرجعيات التنيظيمية، تضم جميع الفصائل.

وأشارت إلى أن أعضائها هم: عمار مرضي. ممثلًا عن حركة “فتح”، وسلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة “حماس”، وزيد بسيسي ممثلاً عن حركة الجهاد الإسلامي، و وليد حناتشة ممثلًا عن الجبهة الشعبية، وحسين درباس ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية.

وكررت اللجنة في بيانها، دعوة الجماهير وكافة القطاعات لإطلاق أكبر حملات الإسناد والتضامن مع الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية، ولتقول الجماهير كلمتها بالتزامن مع بدء الإضراب وباللغة التي يفهمها عدونا، وبكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة. وفق نص البيان.

وقالت: ها هي بشائر الانتصار الكبير قد بدأت من خلال النصر الذي حققه الأسير البطل خليل العواودة على الكيان الغاصب، والذي أثبت بصبره وعِناده صلابة وصمود الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه. بحسب ما جاء في نصه.

وقدمت الحركة الأسيرة التهاني للأسير عواودة ولعائلته ولكافة الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن انتصاره يمثل انتصار الإرادة والحق والحرية على تغول الاحتلال وظلمه وعنجهيته.

وعاهدت الشعب الفلسطيني في المضي قدمًا بخطواتهم النضالية حتى تحقيق مطالبهم.

وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس قد افاد، صباح اليوم الخميس، بتأجيل خطوة الأسرى التي كانت مقررة اليوم الخميس بالشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأوضح فارس في تصريحات إذاعية، أن قرار التأجيل سار حتى مساء اليوم.

وبين فارس أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مهلة من أجل تعزيز وتعميق المقترحات المقدمة لإدارة السجون بخصوص مطالبهم.

واوضحت هيئة شؤون الاسرى ان الحركة الاسيرة تستعد للبدء بالاضراب عن الطعام خلال ساعات ما لم تاخذ ادراة السجون بملاحظات لجنة الطورائ العليا للاضراب والتي قدمت امس,