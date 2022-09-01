الضفة تُقاتل.. إستشهاد يزن عفانة بالبيرة وسامر خالد بمخيم بلاطة أثناء التصدي لقوات العدو صباح اليوم الخميس/ فيديو

رام الله – استشهد شابان، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات مداهمة واسعة نفذتها في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب يزن عفانة من سكان مخيم قلنديا، استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لحي أم الشرايط في البيرة، والذي شهد مواجهات عنيفة بين الشبان الغاضبين وتلك القوات.

ونقل الشاب عفانة إلى مستشفى رام الله الاستشاري مصابًا بجروح حرجة، وما لبث أن أعلن عن استشهاده.

فيما استشهد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25 عاما) من سكان مخيم العين، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية أن خالد أصيب بجراح بالغة بالرقبة، ووصل إلى مستشفى رفيديا فاقدًا للعلامات الحيوية، حيث فشلت محاولات الإطباء لإنعاشه واستشهد متأثرا بجراحه.

وشهد مخيم بلاطة اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال، ومجموعات المقاومة التي تصدت للاقتحام الكبير الذي نفذته تلك القوات للمخيم، وتركز في شارع المدارس وحارة الحشاشين.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جاسر أبو حمادة خلال اقتحام مخيم بلاطة، كما وتسببت باحراق احد المحال التجارية في المخيم.

متابعة صفا | #فيديو جانب من اشتباكات في مخيم بلاطة شرق نابلس وحصار منزل خلال اقتحام قوات الاحتلال فجرا pic.twitter.com/WGYlKNXJ0p — وكالة صفا (@SafaPs) September 1, 2022

شاهد| وداع الشهيد يزن عفانة الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، صباح اليوم. pic.twitter.com/pBgrNr5wLv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 1, 2022