منظمات حقوقية تستنكر اعتداء رجال الامن الهمجي على بنات دار الأيتام في محافظة خميس مشيط بالسعودية/ شاهدوا
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«ناشونال إنترست».. لهذه الاسباب ستكون الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر من الغزو الروسي لأوكرانيا
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