منظمات حقوقية تستنكر اعتداء رجال الامن الهمجي على بنات دار الأيتام في محافظة خميس مشيط بالسعودية/ شاهدوا

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، أنها “باشرت التحقيق في حادثة دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير”.

وقالت النيابة: “باشرنا في وقت مبكر التحقيق في واقعة إتلاف المال العام في إحدى جهات الرعاية في محافظة خميس مشيط، وذلك على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي”، في إشارة إلى فيديو تعنيف اليتامى.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة: “نشدد على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة والتأكيد في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء”، بحسب ما نقلت “واس”.

من جانبها أصدرت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بيانا، الأربعاء، قالت إنها شكلت مجموعة مختصة لمتابعة حادثة دار التربية الاجتماعية بمنطقة عسير.

ووفقا للبيان: “تتابع هيئة حقوق الإنسان باهتمام بالغ الحادثة التي وقعت في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، حيث شكلت فريقا لهذا الغرض”.

وأكدت الهيئة بأنها تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رصد من ملاحظات.

واستنكر نشطاء ومنظمات حقوقية واقعة الاعتداء على فتيات داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في السعودية، بينما عدد مستشار قانوني المخالفات التي ارتكبها رجال الأمن خلال الحادثة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق “اقتحام دار الأيتام من قبل مجموعة رجال أمن” وضرب فتيات بداخله، وهو ما أثار ضجة في الأوساط السعودية.

وبعد تداول مقاطع للواقعة، أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول الحادثة.

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

واستنكرت منظمة “داون” الحقوقية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الواقعة، وقالت إنه تم الاعتداء على الفتيات وضربهن بسبب اعتصاماتهن للمطالبات بتحسين وضعهن داخل الدار، حسب ما نقلته عن شهود.

Violence against women in #SaudiArabia is a horrific.. This is an attack by dozens of male security forces who used tasers and sticks and abused orphaned girls inside the orphanage just for their hunger strike to improve their poor living conditions.#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/NHevnNR9Ki

