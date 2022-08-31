غوتيريش يحذر من تدمير كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية، ويبيّن أن البداية ظهرت في فيضانات باكستان الكارثية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش مما وصفه بـ “تدمير كوكب الأرض” بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن البداية ظهرت في باكستان.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على “تويتر”، امس الثلاثاء، تعليقا على موجة الأمطار القياسية التي تشهدها باكستان والفيضانات المدمرة التي تضرر منها أكثر من 30 مليون باكستاني.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: “نحن نتحرك دون وعي نحو تدمير كوكب الأرض بواسطة التغيرات المناخية”.

وقد وصف ما يقوم به العالم في هذا المجال كمن يمشي نائما، مشيرا إلى ضرورة إيقاظه وإيقاف هذا الأمر فورا.

وتابع: “اليوم نرى أوضاعا كارثية في باكستان وغدا ربما يأتي الدور على الدولة التي ينتمي إليها أي منا”.

وتشهد باكستان فيضانات لم تحدث منذ نحو عقد من الزمان، وتقول الحكومة إن نحو ثلثي أراضي البلاد أصبحت مغمورة بالمياه.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1162 شخصا منذ منتصف حزيران الماضي، وفق آخر إحصاء للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية،فقد تضرر أكثر من 33 مليون شخص في نحو 116 منطقة إدارية من أصل 160، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل.

وقد غمرت الفيضانات أكثر من مليوني فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت محاصيل القطن والأرز والتمور والطماطم والفلفل الحار وغيرها من الخضروات.

وأصدرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان.

استمرار الاجواء الحارة بالاردن حتى الجمعة

وعلى صعيد المتغيرات المناخية الاردنية، تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير الموجة الحارة، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً.

كما يطرأ السبت، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 36 – 23، وفي مرتفعات الشراة 36 – 22، وفي مناطق البادية 43 – 23، وفي مناطق السهول 40 – 25، وفي الأغوار الشمالية 42 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 43 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.