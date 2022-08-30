صدور العدد الفصلي 26 من مجلة «عود الند» الثقافية

الضفة تُقاتل.. إصابة مستوطنين فجر اليوم الثلاثاء في إطلاق نار قرب قبر يوسف بنابلس وحرق سيارتهم، وإعتقال المنفذين
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