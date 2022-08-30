إنتباه.. استمرار الموجة الحارة والجافة على المملكة حتى الجمعة

يستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة اليوم الثلاثاء، حيث تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، ومن ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية ، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 41 – 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 – 24، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 23، وفي مرتفعات الشراة 37 – 22، وفي مناطق البادية 42 – 24، وفي مناطق السهول 41 – 26، وفي الأغوار الشمالية 44 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 30، وفي البحر الميت 44 – 29، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة