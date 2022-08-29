هنية يعزي بوفاة “المهندس رمزي” نجل البطل مشهور حديثة

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء امس الأحد، ذوي المرحوم المهندس رمزي مشهور الجازي ، النجل الأكبر لقائد معركة الكرامة البطل مشهور حديثة الجازي، وشقيق وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، حيث قدم التعازي للعائلة بفقدان هذه الشخصية الوطنية المرموقة.

وقد استحضر هنية تاريخ الفقيد ومواقفه مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة الباسلة، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الكبير الذي لعبه الشهيد الوالد قائد معركة الكرامة التي سطر ملحمتها الجيش العربي الأردني والثورة الفلسطينية وشكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني.

كما تقدم هنية بالتعازي إلى عشيرة الجازي وقبيلة الحويطات والشعب الأردني الشقيق بوفاة الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.