على وقع انغام موسيقية.. تشييع جثمان المطرب جورج الراسي/ فيديو

عصر اليوم الاثنين، شيّع المئات جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي من كنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، على وقع أنغام فرقة موسيقية شاركت في الجنازة، وهتافات المشاركين.

وقد قدمت الفرقة مقطوعات موسيقية منوعة، كان من بينها للراحل جورج الراسي، خاصة ”انت الحب“ التي اشتهر بتقديمها بعمر صغير وسط حالة من البكاء والحزن بين أفرد أسرته وأصدقائه والمقربين منه، والمشيّعين عموما، كما حمل بعضهم الورود ورفع آخرون صور الراحل.

وبدت شقيقة الراحل، نادين، وهي في حالة يرثى لها، حيث ذرفت الدموع وبكت بشدة على رحيل شقيقها، بينما تواجد عدد من النجوم إلى جانبها.

فيما دخلت إحدى السيدات بحالة إغماء، اتضح لاحقا أنها ساندرين شقيقة جورج الراسي، حيث أظهر مقطع فيديو حملها من قبل عدد من المشاركين، لنقلها إلى سيارة الإسعاف.

أما والدة جورج الراسي، فأطلت وهي تردد أغاني نجلها، وسط حالة من البكاء ومحمولة على الأكتاف.

وشارك في الجنازة العديد من نجوم الفن والمشاهير، منهم وائل جسار وورد الخال، وراغب علامة، حيث قابلت نادين الراسي الأخير بالأحضان وقالت له فور وصوله إلى عزاء شقيقها: ”سامحني ما كنت بعرف إنك كنت محروق هالقد“؛ وذلك بسبب انتقاده لممارسات المسؤولين في بلاده بصفة مستمرة.

وكان مقررا أن تقام الجنازة، امس الاول السبت ، ولكن في اللحظات الأخيرة قررت الأسرة تأجيلها لإنهاء بعض الترتيبات، بالإضافة لعودة أحد أفراد الأسرة من الخارج.

وفي أول ظهور إعلامي، قالت والدة الفنان جورج الراسي عن فاجعتها برحيل ابنها: ”جورج طالع يسترزق ويعيش ابنه، جورج لديه الكثير من الاغاني التوعوية ضد الحوادث المرورية، ولكن ذهب وتفاجأ ببلوك اسمنتي في عرض الشارع“.

أما شقيقته ساندرين فوجهت له رسالة وقالت إن ابنه ”جو“ أمانة برقبتها، حيث أكدت انها لن تتخلى عنه أبدا.

يذكر أن الفنان جورج الراسي قد توفي فجر السبت الماضي إثر حادث سير مروع أثناء عودته من دمشق إلى لبنان، بعد أن أحيا حفلا غنائيا هناك، وقد توفيت معه في الحادث نفسه منسقة أعماله زينة المرعبى التي تم تشييعها في مسقط رأسها في طرابلس، امس الأحد.

واصطدمت سيارة جورج الراسي بحاجز أسمني وسطي عند الحدود اللبنانية السورية.

واتهمت نادين الراسي وزير الأشغال في لبنان بالتسبب في وفاة شقيقها وقالت في إحدى تصريحاتها: ”أبدًا مش قضاء وقدر.. هذا إهمال الدولة ووزارة الأشغال“.

وشددت نادين الراسي على أنها لن تترك حق شقيقها، قائلة: ”وحياة عيونك يا أخي هدفعهم الثمن.. هدفعهم الثمن يا أخي يا عريس السما“.

والدة #جورج_الراسي وشقيقه #سيباستيان على الأكتف بعد وصول نعش الفنان الراحل، الذي قضى بحادث سير مروع pic.twitter.com/8fLlTZmpYb — Foochia – فوشيا (@foochia) August 29, 2022