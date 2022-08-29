ضبط 6 مروجين للمواد المخدرة في 3 قضايا نوعية

تعامل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية مع 3 قضايا نوعية، أُلقي القبض خلالها على 6 مروجين لتلك المواد وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون جهودهم لملاحقة نشاطات الاتجار وترويج المواد المخدرة،

ففي القضية الأولى، تابع فريق تحقيقي خاص من الإدارة معلومات عن قيام احد الأشخاص بزراعة مادة الماريجوانا المخدرة داخل مزرعته في محافظة المفرق وقيامه رفقة أبنائه الثلاثة بترويج تلك المواد في محافظتي المفرق والزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وعند التأكد من المعلومات، جرت مداهمة المزرعة وإلقاء القبض على الأب وأبنائه الثلاثة وضُبط داخل المزرعة 500 كيس بلاستيكي تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة، إضافة إلى ضبط 300 شتلة من ذات النبتة وسلاح ناري.

وقال الناطق أنه في القضية الثانية، جرت في محافظة مأدبا مداهمة منزل احد مروجي المواد المخدرة بعد التأكد من استخدامه جزءاً من منزله لزراعة الماريجوانا المخدرة، وعثر داخل المنزل بعد إلقاء القبض عليه على 100 شتلة من تلك النبتة، إضافة إلى نص كيلو غرام من الماريجوانا المجففة المعدة للبيع.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه في القضية الثالثة ألقي القبض على مروج للمواد المخدرة جنوب العاصمة بعد مراقبته ومتابعة نشاطه الجرمي ومداهمته داخل احدى الشقق التي استخدمها لترويج المواد المخدرة، وضُبط بحوزته ألف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري.