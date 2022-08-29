الضفة تقاتل ببسالة وتجبر العدو المحتل على نشر قواته في سائر ارجائها التي باتت تشهد عمليات اطلاق نار يومياً/ فيديو

جنين- أصيب، اليوم الإثنين، 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وافادت مصادر طبية إن سبعة إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها 5 إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بلدة قباطية وحاصرت منزل المواطن عمر زكارنة وطالبت نجله علاء بتسليم نفسه.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال محاصرتها المنزل.

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم الإثنين، بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية اقتحمت بلدة قباطية وتوجهت لمنزل المواطن عمر زكارنة وحاصرته من جميع الاتجاهات.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت الشاب علاء زكارنة بتسليم نفسه، وسط إطلاق نار كثيف على المنزل.

وأوضح أن اشتباكات عنيفة دارت في محيط المنزل بين مقاومين وجنود الاحتلال، مع وصول تعزيزات عسكرية لمساندتها.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت أسرة زكارنة خارج المنزل للضغط على علاء لتسليم نفسه، قبل أن تنجح باعتقاله.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بوصل 7 إصابات برصاص الاحتلال إحداها في الظهر وقد وصفت بالخطيرة.

ومن جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الهدف من العملية في قباطية هو اعتقال شخصين، جرى اعتقال أحدهما فيما لا يزال الجيش يحاول اعتقال الشخص الثاني.

انتشار مكثف لجيش الاحتلال شمال ووسط الضفة

وقد أعلن جيش الاحتلال أنه تلقى بلاغاً عن إطلاق نار على موقع عسكري قرب قرية سلواد برام الله.

كما أفاد وفقا للمواقع العبرية بإطلاق نار على موقع عسكري اخر قرب نابلس.

ولم يعلن جيش الاحتلال عن وقوع إصابات في صفوفه لكن أفاد بأنه باشر بالبحث عن مطلقي النار.

وافاد شهود العيان بأن انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال قد جرى عند مدخلي قريتي تل ومادما قضاء نابلس بعد عملية إطلاق نار بالمكان.

كما أصيب مساء امس الأحد، أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباك خاضه مسلحون بمدينة رام الله، في الضفة الغربية.

وقرب قرية النبي صالح في رام الله، خاض مسلحون اشتباكاً مع جيش الاحتلال، حيثّ أصيب أحد جنود الاحتلال على أثره، فيما اندلع اشتباك آخر في سلواد دون وقوع إصابات.

وقد أطلق مسلحون النار تجاه جيش الاحتلال المتواجد على شارع يتسهار بالقرب من طريق المربعة، دون وقوع اصابات.

https://t.me/amadps/20014

📹 متابعة صفا | قوات الاحتلال تحاصر منزلا في قباطية وتطالب أحد الشبان بتسليم نفسه pic.twitter.com/aKwVNdGL4T — وكالة صفا (@SafaPs) August 29, 2022