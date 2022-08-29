الشرف العربي وين؟؟..شرطة العدو تعتقل عروساً من بلدة عرابة قرب جنين في يوم زفافها بدلا من العريس/ شاهدوا

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي/ مساء امس الاحد، عروسًا فلسطينية في يوم زفافها ببلدة عرابة قرب جنين، وذلك بعد دهم المنطقة بحثًا عن عريسها.

ووثقت مقاطع مصورة تداولتها حسابات ناشطين وصفحات إخبارية عبر المنصات مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال للمكان، واقتياد العروس إلى داخل إحدى المركبات التابعة لها.

وقالت وسائل إعلام محلية بالداخل المحتل إن قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة دهمت، مساء أمس الأحد، حفل زفاف في حي العاصلة بمدينة عرابة، بسبب أمر إبعاد عن المدينة مفروض على العريس، وأقدمت الشرطة التي وصلت إلى المكان على اعتقال العروس عوضًا عنه.

وقد اندلعت مواجهات بين الشرطة والشبان في المنطقة، حيث استعملت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الموجودين

وقالت الناشطة الفلسطينية كاتيا ناصر، عبر صحفتها في موقع “تويتر”: “أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ! الاحتلال يختطف عروساً من موكب عرسها في عرابة البطوف، ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز”.

ومن جهته، قال المحامي شادي ذباح إنه سيتقدم بشكوى بشأن “كيفية التصرف الهمجي لقوات الشرطة وإلقاء القنابل والغاز، من دون أسباب فعلية”.

ولم يصدر تعليق فوري من شرطة الاحتلال بشأن عملية الاعتقال وأسبابها.

شاهد| لحظة اعتقال شرطة الاحتلال لعروسٍ من حفل زفافها في مدينة عرابة بالداخل المحتل. pic.twitter.com/qmxdFsOvGj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 28, 2022

https://www.facebook.com/100012572408798/videos/1523644174760196/