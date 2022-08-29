أنصاره يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد.. مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي، ويطلب الدعاء إن تعرض للاغتيال!!
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جرينتش+2 05:28
إقالة في صورة إستقالة.. اتحاد علماء المسلمين يقبل استقالة رئيسه الشيخ الريسوني بعد تصريحاته حول الصحراء الغربية
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